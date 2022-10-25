На самом деле Сулейман бросил Хюррем не фиолетовый платок, а другой предмет

Поклонники «Великолепного века» помнят, как в начале сериала султан Сулейман бросил фиолетовый платок русской рабыне Александре. Таким образом, падишах выразил наложнице свою симпатию и пригласил в свои покои.

Однако в реальной жизни так не могло быть. Историки считают, что Хюррем своим выступлением рассмешила падишаха и одновременно вызвала жалость к себе.

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У рабыни было мало времени подготовиться к торжеству, поэтому она не успела запомнить все танцевальные движения. Александра путалась, а в конце и вовсе упала. Когда остальные рабыни не смогли сдержать свой смех, правитель кинул несчастной девушке кольцо.