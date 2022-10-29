Какие актеры играли красавчика Эраста Фандорина

В конце 90-х - начале нулевых книгами о приключениях сыщика Фандорина зачитывалась вся Россия. Кинопродюсеры ухватились за харизматичного персонажа и порадовали публику несколькими экранизациями произведений Бориса Акунина.
И конвейер по производству экранных Фандориных не остановлен: в следующем году должна выйти новая версия похождений сыщика, образ которого прежде примеряли три очень достойных артиста.
«Азазель» (2002)
Фото: кадр из фильма «Азазель»
Этот мини-сериал снял легендарный драматург и режиссер Александр Адабашьян. На главную роль он внезапно утвердил дебютанта - Илью Носкова (на фото с Мариной Александровой), который ни разу до этого не снимался в кино. И это было заметно.
В итоге письмоводитель сыскного отделения Эраст Петрович Фандорин, который подключается к поиску таинственной организации «Азазель», оказался в тени других персонажей, играли которых звезды первой величины: Сергей Безруков, Олег Басилашвили, Марина Неелова.
«Турецкий гамбит» (2005)
Фото: кадр из фильма «Турецкий гамбит»
Фильм Джаника Файзиева рассказал о приключениях титулярного советника Фандорина на русско-турецкой войне, в главной роли выступил Егор Бероев. Картина стала настоящим фестивалем компьютерной графики: пули в ленте о событиях XIX века летали, как в «Матрице».
Роскошный подбор актеров - Александр Лыков, Александр Балуев, Владимир Ильин, Дмитрий Певцов, Леонид Куравлев - тоже способствовал успеху: динамичный и красочный детектив собрал 20 миллионов долларов. Бероев придал своему герою особенные черты, добавившие Фандорину обаяния: он заикался, был замкнут, но при этом чертовски проницателен.
«Статский советник» (2005)
Фото: кадр из фильма «Статский советник»
Олег Меньшиков в фильме Филиппа Янковского предложил, по сути, точную копию литературного Эраста Петровича. Персонаж вышел ироничным, едким и утонченным интеллектуалом.
Сказал свое слово и Никита Михалков, выступивший и продюсером проекта, и исполнителем роли главного антагониста, генерала Пожарского. Фандорин пытается разоблачить группу революционеров-экстремистов, ниточки от которой идут на самый верх. Естественно, статскому советнику все удается.
«Азазель» (2023)
Фото: кадр из фильма «Азазель»
И вот спустя 20 лет интерес к роману «Азазель» возник вновь: онлайн-сервис «Кинопоиск» запускает съемки собственной версии похождений сыщика. Оригинальную историю адаптировали, придав ей слегка фантастический оттенок.
В новом «Азазеле» действие происходит в наше время, только с учетом того, что революции 1917 года в России не случилось. На троне - Николай III (Максим Матвеев), который делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин).
20-летний Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции и узнает странную новость: молодой олигарх стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры... робота-городового.
Как и в случае с самой первой экранизацией «Азазеля», в предстоящем сериале в главной роли - малоизвестный актер. Владислав Тирон известен тем, что его называют внуком Игоря Костолевского (но это неправда), и эпизодической ролью в сериале «Триггер». «Это моя первая главная роль, и для меня оказалось непривычным находиться на переднем плане, понимать, что большая часть истории завязана на моем герое», - признался актер.
Премьера сериала запланирована на январь 2023 года.