Какие актеры играли красавчика Эраста Фандорина

Этот мини-сериал снял легендарный драматург и режиссер Александр Адабашьян. На главную роль он внезапно утвердил дебютанта - Илью Носкова (на фото с Мариной Александровой), который ни разу до этого не снимался в кино. И это было заметно.

В итоге письмоводитель сыскного отделения Эраст Петрович Фандорин, который подключается к поиску таинственной организации «Азазель», оказался в тени других персонажей, играли которых звезды первой величины: Сергей Безруков, Олег Басилашвили, Марина Неелова.

«Турецкий гамбит» (2005)