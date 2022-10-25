Почему Ибрагим-паша в конце жизни сошел с ума

Ибрагим-паша - главный герой популярного турецкого сериала «Великолепный век». Однако судьба его трагична. Одни поклонники фильма считают, что Ибрагим сам виноват в своей казни, другие заявляют, что всеми виной - козни Хюррем.

Однако историки уверены, что все произошло так, как должно было быть. Его гордыня и высокомерие росли не по дням, а по часам. И к чему-то в итоге это должно было привести.

Ибрагим родился в семье рыбака и мечтать не мог о должности великого визиря Османской империи. Но все случилось как в сказке - молодой шехзаде Сулейман подружился с ним и, можно сказать, дал путевку в жизнь.

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Они были не только коллегами, но и близкими друзьями. Повелитель во всем советовался с Ибрагимом. Но Паргали, к сожалению, не совладал со своим тщеславием, визирь искренне решил занять место падишаха. И поплатился за это жизнью.