Нарушили традиции: почему на самом деле Хюррем перестала спать с султаном Сулейманом

Хюррем была главной любовью османского султана Сулеймана. И историю их взаимоотношений красиво показали в турецком сериале «Великолепный век». Но известно, что Хюррем была неединственной женщиной правителя. Ей приходилось делить любимого с наложницами из его гарема.

В Османской империи существовала традиция: ночь с падишахом могла разделять девушка исключительно детородного возраста. Как только у нее наступал климакс - двери к повелителю для нее были закрыты навсегда.

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Так произошло и с Хюррем. Сначала султанша скрывала этот факт от Сулеймана, но потом честно призналась во всем.

Однако Сулейман поступил в этой ситуации неожиданно. Он предложил любимой Хюррем переехать в его покои, нарушив, тем самым, многовековую традицию.