Какая сцена в «Великолепном веке» довела до слез Бурака Озчивита

Актер Бурак Озчивит рассказал о закулисных тайнах одного из самых популярных сериалов современности «Великолепный век». Артист признался, что одна сцена настолько повлияла на него, что он не мог сдержать слезы. Речь идет об истории, которую показали в 26 серии.

«Меня поразило, как султан Сулейман боролся со своей гордыней. Вы только представьте - человек в полном здравии ложится в самую настоящую могилу! Меня это потрясло, я плакал», - рассказал Бурак в документальном фильме «Создание легенды».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом Озчивит подчеркнул, что и сам лично страдает от своей гордыни в реальной жизни. Но, как и все нормальные люди, старается с ней бороться.