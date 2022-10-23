Как в «Великолепном веке» бессовестно наврали о судьбе Михримах-султан

Создателей «Великолепного века» много раз обвиняли в исторических ошибках. Но киношники настаивают на том, что старались сделать фильм красивым, поэтому кое-где пришлось приврать.

Эксперты недовольны тем, что в сериале дочь Хюррем и Сулеймана Михримах показали несчастной женщиной. Якобы султанша вышла замуж за Рустема-пашу, которого всегда ненавидела.

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Это неправда. По мнению историков, Михримах и Рустем-паша любили друг друга в реальной жизни. Девочка с детства интересовалась этим мужчиной и решение о их браке было принято давно.

Супруги прожили вместе 22 года, их разлучила смерть Рустема. За годы семейной жизни дочь Сулеймана успела родить двоих детей - Айше Хюмашах и султанзаде Османа.