«Трушно» про российских подростков: стартовали съемки сериала «Первый раз»

«Киностудия КИТ» по заказу Rutube запустила в Москве съемки сериала «Первый раз». Это будет подростковая драма про взросление, эмоциональные вызовы, сложности, с которыми встречаются все дети.
«Основной замысел — показать, что герой, несмотря на давление социума, учится понимать собственные желания и потребности, приходит к осознанности. Это очень важно, но зачастую в детском возрасте мы не можем с этим справиться и делаем ошибки из-за банального незнания, как проживать эмоции, что их не стыдно испытывать», — говорит режиссер Иван Плечев.
Главный герой —15-летний парень, которому досталась пустая квартира на неделю. За это время ему надо успеть влюбиться, попытаться лишиться девственности, расстаться, снова влюбиться, устроить вечеринку, поговорить по душам с проституткой, поругаться и помириться с лучшим другом, а самое главное — повзрослеть.
«Это интересная история про нашу российскую молодежь, чем она живет и интересуется. Чаще мы смотрим американское кино, в котором показывают проблемы западной молодежи: как ребята справляются с давлением общества, как проходит взросление, их отношение к сексу. Теперь вы сможете увидеть, как с подобными проблемами справляются в нашей стране, ведь восприятие ситуации очень зависит от культурного контекста и места, в котором происходят события», — говорит креативный продюсер Rutube Руслан Данилевич.
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Кастинг проекта был масштабным, на главные роли рассматривали в том числе и непрофессионалов. В итоге в актерский состав попали Алексей Онежен, Полина Гухман, Иван Добронравов и Маргарита Дьяченкова.
«Этот проект привлек меня своей «трушностью», настолько он правдиво написан. Когда я читала сценарий, там не было ни одного слова, которое казалось бы неправдой. Изучая образы героев, я вспоминала своих знакомых и друзей. Нашим ровесникам стоит посмотреть этот проект, потому что они найдут там себя», — отмечает исполнительница главной женской роли Полина Гухман.
История в жанре young adult обещает зрителям много живого и настоящего, совпадающего с реальной жизнью. Дата выхода картины пока не называется.