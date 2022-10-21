«Трушно» про российских подростков: стартовали съемки сериала «Первый раз»

«Киностудия КИТ» по заказу Rutube запустила в Москве съемки сериала «Первый раз». Это будет подростковая драма про взросление, эмоциональные вызовы, сложности, с которыми встречаются все дети.

«Основной замысел — показать, что герой, несмотря на давление социума, учится понимать собственные желания и потребности, приходит к осознанности. Это очень важно, но зачастую в детском возрасте мы не можем с этим справиться и делаем ошибки из-за банального незнания, как проживать эмоции, что их не стыдно испытывать», — говорит режиссер Иван Плечев.

Главный герой —15-летний парень, которому досталась пустая квартира на неделю. За это время ему надо успеть влюбиться, попытаться лишиться девственности, расстаться, снова влюбиться, устроить вечеринку, поговорить по душам с проституткой, поругаться и помириться с лучшим другом, а самое главное — повзрослеть.