Как в «Великолепном веке» нагло наврали о непростой судьбе Махидевран

Создателей «Великолепного века» много раз критиковали за то, что они исказили историю Османской империи. У историков, к примеру, много вопросов к истории Махидевран.

В сериале нам показали непростую судьбу наложницы султана, но на самом деле все было не совсем так. Она действительно существовала, это правда. Но Махидевран никто никуда не отсылал, когда в гареме появилась Хюррем.

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На протяжении почти семи лет женщины по очереди посещали покои повелителя. Но только Хюррем удавалось забеременеть от падишаха, а Махидевран — нет.

Кроме того, согласно историческим записям, Махидевран-султан никогда не была управляющей гаремом и не выполняла обязанности казначея. Эти роли всегда принадлежали ее давней сопернице Гюльфем.