Меган Маркл раскрыла неприятную правду про сериал «Форс-мажоры»

Меган Маркл дала большое интервью изданию Variety. Герцогиня призналась журналистам, что ей тяжело было работать в сериале «Форс-мажоры». Актриса боялась больше всего, что ее могут выгнать со съемочной площадки.

«Весь первый сезон «Форс-мажоров» я была уверена, что меня заменят. Все время. Дошло до того, что автор сериала спросил: «Почему ты так беспокоишься об этом?», — откровенно призналась Меган.

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Маркл сыграла в сериале одну из главных ролей. Зрители были крайне разочарованы, когда в последних сезонах герцогиня вынуждена была покинуть Голливуд. Сценаристы сделали так, как будто ее героиня уехала. Но, конечно, история осталась незавершенной.