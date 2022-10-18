Сулейман не отказывался от Махидевран, а Мустафа не был первым сыном падишаха

Создателей «Великолепного века» часто ругают за исторические несоответствия. А ведь их и правда много. Например, в реальной жизни султан Сулейман никогда не отказывался от Махидевран после появления Хюррем.

Мать Мустафы также приходила в покои к падишаху, вот только ее соперница часто беременела, а у нее не получалось.

Что касается сына Махидавран, Мустафы. Он был не первым наследником повелителя. До него в Манисе у будущего правителя родилось еще двое шехзаде, которые погибли от оспы после переезда в Топкапы.

И сейчас мы расстроим поклонников харизматичного евнуха Сюмбюля-аги. Он действительно существовал в истории Османской империи. Правда, жил он во времена султаната Турхана.