Три факта про отношения Сулеймана и Хюррем, которых никогда не было

Хюррем и Сулейман в сериале «Великолепный век»

Хюррем и Сулейман в сериале «Великолепный век»

И снова киношники все приукрасили.

В «Великолепном веке» описывается жизнь и быт Османской империи шестнадцатого века. Однако не все факты киношники показали достоверными. Есть то, что специально приукрасили для художественности.

Например, отношения султана Сулеймана и Хюррем не всегда были такими, как нам показали в фильме. Турецкое имя Александре дал не падишах, а его мать - Валиде. Да и на хальвет девушку отправила она же, а не Ибрагим.

В реальной жизни Хюррем родила шестерых детей, а не пятерых. В «Великолепном веке» почему-то не показали ее сына Абдаллу.

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Кроме того, титул Хасеки для Хюррем султан никогда не придумывал. На самом деле он существовал на протяжении многих лет, но только имел другое значение.

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