Почему до султана Сулеймана гарем считался самым грязным и опасным местом

Сериал «Великолепный век» показал нам, как развивалась жизнь в гареме османского султана Сулеймана. Ухоженные наложницы. Дорогие украшения, шикарные платья… Но так было не всегда.

Оказывается, до правления Сулеймана в доме наложниц творился настоящий ад. Сотни девушек жили в одной небольшой комнате и спали на холодном полу. Если кто-то заболеет — их толком не лечили.

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Османам было проще привезти в сераль новых наложниц, чем тратить средства на лечение бесправных слуг. Единственным спасением было понравиться повелителю. Тогда у девушки появлялся шанс на отдельную комнату и кровать.