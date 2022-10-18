Ляп в первой серии: создателей «Великолепного века» обвинили во лжи

Турецкий сериал «Великолепный век» стал популярным во всем мире. Киношники, разумеется, приукрасили реальную историю о правителе Османской империи, но старались передать главную историческую суть.

Но эксперты никак не простят им ляпы. Главную ошибку обнаружили уже в первой серии. Историки утверждают, что Сулейман и Хюррем впервые увиделись не во дворце Топканы, а в Старом дворце. Ведь вплоть до 1540 года падишах и его наложницы проживали отдельно друг от друга.

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Кроме того, в сериале показали, как русская рабыня станцевала перед султаном практически сразу после прибытия в гарем. Такого тоже быть не могло. По законам Османской империи наложница могла попасть на праздник к повелителю, если только прошла полугодовой курс обучения.