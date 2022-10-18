В России сняли сериал о современном рабстве и борьбе с ним

«Право на свободу» — это сериал о большом пласте социальных проблем, причинами которых становятся потерянность людей старшего возраста в цифровом мире и разобщенность поколений. Проект вскрывает тайны криминального бизнеса, который процветает на эксплуатации слабостей людей. На примере разных героев в сериале рассказывается, как можно попасть в ловушки и как из них выбраться.

«Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций — свет в конце тоннеля», — говорит генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов. «Наш рассказ о людях, которые встают на путь помощи другим, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы маленькими шагами менять мир к лучшему. Помогая другим, наши герои меняются сами. Одна из главных идей проекта «Права на свободу» заключается в том, что зло надо побеждать добром — тьму вымещать светом».

В проекте снялись Кирилл Кяро («Эпидемия», «Измены»), Илья Малаков («Легенда о Коловрате», «Операция «Мухаббат»), Варвара Феофанова («1703», «Мне плевать, кто вы», «Волк»), Игорь Скляр («Дети понедельника», «Мы из джаза»), Олег Чугунов («Майор Гром», «Мистер Нокаут», «Красная Шапочка») и другие актеры.

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Первые два эпизода сериала «Права на свободу» откроются для просмотра 20 октября, далее каждый четверг будет доступна новая серия. Всего их восемь.