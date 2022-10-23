Российские сериалы, которые снимают прямо сейчас

А это значит, что сериальное производство в России продолжает работать как бесперебойный конвейер. «Телепрограмма» представляет новые проекты, работа над которыми идет в настоящий момент.
«ГДР»
Фото: канал НТВ
Сюжет развивается в конце 80-х, когда Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев начинает глобальные преобразования в СССР и идет на все условия Запада, чтобы запустить перестройку. Что было дальше - все помнят: сначала рухнул Варшавский блок, а за ним развалился и Советский Союз.
В этих условиях и работает советский разведчик Александр Нечаев (Александр Горбатов), оказавшийся в центре операции спецслужб нескольких стран. Он беззаветно служит Родине в Берлине, но чем дальше, тем меньше перестает понимать, кто друг, кто предатель, где любовь, а где подсадная утка западной контрразведки.
Осенью 2023 года проект выйдет на онлайн-платформе Wink, а весной 2024 года - в эфире НТВ.
«Гнать»
Фото: Good Story Media
Только кажется, что времена золотой лихорадки давно прошли. Незримая борьба за лакомые куски продолжается ежедневно. В том числе и в провинциальном городке, в котором развивается сюжет сериала, где градообразующий аффинажный завод в 90-е отжал влиятельный Леонид Максимович (Олег Меньшиков). Он же - теневой владелец города. Все идет своим чередом, пока дорогу авторитетному мужчине не переходит молодой автоугонщик Цыган (Федор Федотов).
Он включает режим Юрия Деточкина и начинает вершит собственное правосудие, угоняя машины у богатых и коррумпированных. Кроме того, Цыган намерен узнать, кто виноват в смерти его отца, случившейся 20 лет назад. Разумеется, все ниточки поведут к суровому и мрачному Леониду Максимовичу.
На платформе PREMIER шесть серий проек-та выйдут в 2023 году.
«Очевидное - невероятное»
Фото: Kinopoisk.ru
Сериал по мотивам произведений Кира Булычева повествует о городке Великий Гусляр. В нем есть портал, где открывается связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные для местных - обычное дело.
Все меняется, когда в городок из Москвы возвращается Эдуард Белинский (Максим Лагашкин) и становится мэром. Он хочет сделать из Великого Гусляра центр притяжения туристов. Против чиновника восстает Тимофей (Артем Быстров), глава единственного в городе ТСЖ. Он убеждает Белинского, что чудеса рассосались, а жителей города уговаривает подыграть великой афере ради благого дела.
Премьера проекта на платформе Okko запланирована на 2023 год.
«Стряпуха»
Фото: кадр из фильма
В крохотный Сутейск из столицы молодой человек по имени Егор (Александр Пашков) привозит свою возлюбленную - скрывающуюся от помешанного фаната певицу Викторию (Виктория Заболотная). Это девушка с типичными, по мнению сценаристов, столичными закидонами: апломб, высокомерие, понты. В доме обеспеченной пары, конечно, работает прислуга.
И, разумеется, поп-звезда кошмарит несчастную стряпуху по имени Ульяна (Татьяна Трунова). Сможет ли кухарка если не управлять государством, то хотя бы дать отпор пафосной хозяйке в отдельно взятом доме, большой вопрос. А тут еще и загадочное убийство в городе...
Сериал готовится к выходу на канале ТВЦ в следующем году.