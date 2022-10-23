Российские сериалы, которые снимают прямо сейчас

Сюжет развивается в конце 80-х, когда Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев начинает глобальные преобразования в СССР и идет на все условия Запада, чтобы запустить перестройку. Что было дальше - все помнят: сначала рухнул Варшавский блок, а за ним развалился и Советский Союз.

В этих условиях и работает советский разведчик Александр Нечаев (Александр Горбатов), оказавшийся в центре операции спецслужб нескольких стран. Он беззаветно служит Родине в Берлине, но чем дальше, тем меньше перестает понимать, кто друг, кто предатель, где любовь, а где подсадная утка западной контрразведки.

Осенью 2023 года проект выйдет на онлайн-платформе Wink, а весной 2024 года - в эфире НТВ.

«Гнать»