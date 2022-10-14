Великий обманщик: второй сезон «Колец власти» будет посвящен Саурону

Слыша имя Саурон, мы сразу представляем себе непобедимое зло и жуткий пылающий глаз на вершине черной башни. Но в новом сериале «Властелин колец: Кольца власти» он вполне себе конкретный персонаж — полубог, что идет по темному пути, притворяясь человеком.

Шоураннеры проекта рассказали, что во втором сезоне Саурона будет больше, и он начнет раскрываться как антигерой, обладающий своим очарованием. Как первый сезон был посвящен эльфийке Галадриэль, так второй сосредоточится на истории Саурона.

«В книгах «Властелин колец» он есть всеобъемлющее зло, которое все боятся, и оно настолько могущественно, что ему даже не нужно проявляться физически. В фильмах Питера Джексона он — глаз на башне, — говорит продюсер Патрик Маккей. — Мы чувствовали, что Саурон должен быть самостоятельным персонажем. Мы хотели изучить течения внутри него, чтобы захватить зрителей на его пути становления Темным лордом. Теперь вы знаете его как человека без имени «Саурон». В каком-то смысле мы хотели создать историю происхождения Саурона. Мы не хотели делать сериал об охоте на него, но нам нравится идея Саурона как обманщика, который, надеюсь, сможет обмануть и часть зрителей».

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