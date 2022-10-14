Скорсезе не закончил: по «Бандам Нью-Йорка» снимут сериал

Студия Miramax Television собирается создать сериал «Банды Нью-Йорка» — по той же книге, которая была экранизирована Мартином Скорсезе в 2002 году. Кстати, сам оскароносный режиссер тоже задействован в новом проекте. Он выступит исполнительным продюсером и постановщиком первых двух эпизодов.

Как сообщает издание Deadline, это будет «новый взгляд на историю с новыми персонажами, которых не было в фильме», где снимались Леонардо Ди Каприо и Кэмерон Диас.

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