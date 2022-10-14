Скорсезе не закончил: по «Бандам Нью-Йорка» снимут сериал

Студия Miramax Television собирается создать сериал «Банды Нью-Йорка» — по той же книге, которая была экранизирована Мартином Скорсезе в 2002 году. Кстати, сам оскароносный режиссер тоже задействован в новом проекте. Он выступит исполнительным продюсером и постановщиком первых двух эпизодов.
Как сообщает издание Deadline, это будет «новый взгляд на историю с новыми персонажами, которых не было в фильме», где снимались Леонардо Ди Каприо и Кэмерон Диас.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В конце октября начнутся торги — кто из стриминговых сервисов приобретет себе эту новинку. Предполагается также, что сериал будет высококлассным, так как ему предстоит ярко показать Америку второй половины XIX века. Ранее Скорсезе говорил, что этот период настолько богат персонажами и историями, что их просто невозможно раскрыть в двухчасовом фильме — нужен сериал.
Ну, ждем, Мартин…