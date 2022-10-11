Создатели сериала «Кольца власти» ответили на самые частые придирки фанатов

14 октября выйдет восьмой и финальный эпизод первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Шоу еще не закончилось, а у зрителей накопилось порядочно претензий к создателям проекта.
И вот шоураннеры сериала Джей Ди Пейн и Патрик Маккей ответили на самые частые придирки фанатов Толкина из Сети.
Женщины-гномы в «Кольцах власти» не носят бороды
Пейн: «Мы рассмотрели различные версии того, как могла бы выглядеть растительность на лице у женщин-гномов. Есть волоски бороды, с любовью приложенные один к другому, и есть бакенбарды по бокам».
Маккей: «Я бы сказал, что сам Толкин — если вы изучите всю его работу — ответил на этот вопрос двояко. Есть очень веский аргумент в пользу того, что женщины-гномы должны иметь бороду, и такой же очень веский аргумент в пользу отсутствия бород у них. Мы довольны тем, что у нас получилось».
Среди эльфов нет бритоголовых и коротковолосых
Пейн: «Если бы Толкин когда-нибудь написал подробное руководство по прическам в Средиземье за его тысячелетнюю историю, я бы с удовольствием его почитал».
Маккей: «Частью этого шоу является более глубокое и широкое изучение каждой из этих рас и культур. Сказать, что любая культура столь же богатая и с такой длинной историей, как у эльфов, будет иметь одинаковые стрижки в течение 9000 лет… Это, кажется, не соответствует и не согласуется с широтой воображения, которое оставил нам Толкин».
Галадриэль ведет себя слишком по-мужски, и она никогда не была в Нуменоре
Пейн: «Я хотел бы увидеть, где у Толкина говорится, что Галадриэль никогда не была в Нуменоре — нет такого. Во-вторых, одно из ее прозвищ — «Нервен», что означает «мужчина-дева». И в-третьих, она не ведет себя по-мужски!»
Маккей: «Кроме того, имя Галадриэль свободно переводится с эльфийского как «дева с короной из золотых волос». Причина, по которой у нее была такая «корона», заключалась в том, что, когда она сражалась и устраивала всевозможные спарринги с другими эльфами, она заплетала волосы и укладывала их на макушке. Так что в этимологии заложена идея, что Галадриэль — воин».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Костюмы персонажей выглядят слишком новыми
Маккей: «Я определенно не согласен с этим замечанием. Я думаю, что мы всегда говорим об обжитом мире, и мы всегда говорим о добавлении поношенности. Но иногда одежда действительно бывает новая».
Темп сериала слишком медленный
Пейн: «Я надеюсь, что люди смогут присоединиться к нашему путешествию. У многих блокбастеров головокружительный темп, когда вы катитесь от одной сцены к другой, пока все не рухнет под собственным весом. Толкин не торопится и позволяет вам погрузиться в персонажей, в путешествие, а путешествие у Толкина может быть трудным. Я надеюсь, что у людей хватит терпения приспособиться к эпопее Толкина».
По материалам издания The Hollywood Reporter