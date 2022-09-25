Netflix объявил, когда выйдут приквел и третий сезон «Ведьмака»

24 сентября потоковый сервис Netflix опубликовал постер с датой выхода сериала-приквела «Ведьмак: Происхождение». Премьера проекта состоится 25 декабря 2022 года.
Напомним, этот сериал из шести эпизодов расскажет о том, как в фэнтезийном мире Анджея Сапковского появились ведьмаки – идеальные охотники на чудовищ. Главные роли достались Лоуренсу ОʼФуарану («Викинги», «Игра престолов»), Софии Браун («Марчелла») и легенде кино Мишель Йео.
Постер сериала «Ведьмак: Происхождение». Фото: Netflix
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Одновременно стриминговый сервис объявил, когда выйдет третий сезон оригинального сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Это произойдет летом 2023 года – точная дата пока не названа.
Добавим, что съемки третьего сезона были завершены в сентябре текущего года. Ранее они прерывались из-за заражения главного актера коронавирусом.