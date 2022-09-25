Netflix объявил, когда выйдут приквел и третий сезон «Ведьмака»

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Одновременно стриминговый сервис объявил, когда выйдет третий сезон оригинального сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Это произойдет летом 2023 года – точная дата пока не названа.

Добавим, что съемки третьего сезона были завершены в сентябре текущего года. Ранее они прерывались из-за заражения главного актера коронавирусом.