Необычные увлечения реального султана Сулеймана

Главный герой популярного турецкого сериала «Великолепный век» султан Сулейман в реальной жизни был действительно образованным человеком. Падишах испытывал огромную тягу не только к завоеванию земель, но и к творчеству.

Например, обожал изготавливать украшения. Причем не только для себя, но и для членов династии и для любимых наложниц. Ведь перстень из рук самого султана означал великое признание и любовь.

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