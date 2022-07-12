Необычные увлечения реального султана Сулеймана

Главный герой популярного турецкого сериала «Великолепный век» султан Сулейман в реальной жизни был действительно образованным человеком. Падишах испытывал огромную тягу не только к завоеванию земель, но и к творчеству.
Например, обожал изготавливать украшения. Причем не только для себя, но и для членов династии и для любимых наложниц. Ведь перстень из рук самого султана означал великое признание и любовь.
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Кадр из сериала «Великолепный век»
Вспомните, как в сериале он подарил кольцо Хюррем, которое в один момент сделало ее всевластной. Каждое украшение, сделанное его руками, было настоящим произведением искусства.
Кроме того. Падишах очень любил стильно одеваться. В его гардеробе было более 30 кафтанов различного цвета и покроя и масса поясов, и подвязок для них. Историки утверждают, что султан мог тратить до 4 часов своего времени около зеркала.