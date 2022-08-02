Не Сулейман: стало известно, кто на самом деле дал Хюррем новое имя

В сериале «Великолепный век» было совершено ряд исторических неточностей. Киношники попытались показать историю любви султана Сулеймана и его Хюррем, приукрасив много моментов.
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Самая первая и главная ошибка – это то, что в первых сериях сериала всех новоиспеченных рабынь доставили сразу вместе. Так не было на самом деле. Хюррем попала в гарем с невольнического рынка, куда ее привезли захватчики. Девушку купил для султана Ибрагим.
Да и имя Хюррем девушка получила не от султана, как нам показали в «Великолепном веке». В реальной жизни именно Валиде нарекла Александру и, более того, лично отправила ее на хальвет к сыну.