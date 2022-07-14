Не Сулейман: человек, которому Хюррем-султан обязана своим могуществом

Хюррем из «Великолепного века» была главной любимой женщиной султана Сулеймана практически все его правление. Однако стать могущественной ей помог человек, на которого сразу и не подумаешь. Это был главный евнух гарема Сюмбюль-ага.

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Евнух увидел, что Сулейман привязался к Хюррем и решил помогать девушек. Сюмбюль уделял большое внимание ее образованию, поведению и воспитанию. Именно он и надоумил дочь православного священника принять ислам.

В итоге Сюмбюль стал не только правой рукой Хасеки в гареме, но также ее верным товарищем и другом. Без его советов и поддержки Хюррем вряд ли бы смогла добиться того, что она имела.