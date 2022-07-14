Не Сулейман: человек, которому Хюррем-султан обязана своим могуществом

Продолжаем раскрывать тайны «Великолепного века».
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Хюррем из «Великолепного века» была главной любимой женщиной султана Сулеймана практически все его правление. Однако стать могущественной ей помог человек, на которого сразу и не подумаешь. Это был главный евнух гарема Сюмбюль-ага.

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Евнух увидел, что Сулейман привязался к Хюррем и решил помогать девушек. Сюмбюль уделял большое внимание ее образованию, поведению и воспитанию. Именно он и надоумил дочь православного священника принять ислам.

В итоге Сюмбюль стал не только правой рукой Хасеки в гареме, но также ее верным товарищем и другом. Без его советов и поддержки Хюррем вряд ли бы смогла добиться того, что она имела.

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