Не из-за Махидевран: стало известно, почему Мустафа ненавидел Хюррем

В популярном турецком сериале «Великолепный век» сын султана Сулеймана, Мустафа, ненавидел любимую женщину своего отца Хюррем вовсе не из-за матери Махидевран. Между ними было серьезное противостояние, но не за власть, а из-за безответной любви!

Историки считают, что Мустафа был влюблен в Хюррем, хотя одновременно ее и ненавидел, ведь султанше сам шехзаде был неинтересен. Для нее он был лишь олицетворением угрозы и проблем.

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Однако есть исследователи, которые считают, что Мустафа не был так глуп, чтобы бороться за любовь женщины, мечтающей его уничтожить.

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