Названо имя женщины, с которой Хюррем делила Сулеймана в последние годы жизни

Сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных. В нем рассказывается о жизни правителя Османской империи Сулеймана Великолепного и его гарема.

Ни для кого не секрет, что Хюррем была не единственной женщиной падишаха, ей постоянно приходилось с кем-то соперничать. Даже став официальной и единственной женой правителя, Хюррем приходилось несладко.

В старости Хюррем заболела. Ее истязали боли, и в покои к мужу она приходила редко. Тогда к султану и отправили Мерзибе-хатун. Девушке было 16 лет, она была албанкой. Имела темные густые волосы и огромные выразительные, как янтарь, глаза.

Доподлинно неизвестно, чем именно смогла покорить хатун повелителя, однако и на следующую ночь он тоже приказал подготовить Мерзибе-хатун.

Все остальное время с Сулейманом тоже проводила Мерзибе, даже в санджаки к шехзаде султан падишах отправлялся с ней, а не с больной Хюррем-султан. Султанше это очень не нравилось, но изменить она ничего не могла.

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