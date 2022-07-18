Названо имя наложницы, которая всегда избегала султана Сулеймана

Продолжаем раскрывать тайны «Великолепного века».
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Про гарем султана Сулеймана сняли сериал «Великолепный век». В нем показано, что судьбы девушек, которые попадали к падишаху, кардинально менялись. Причем далеко не в лучшую сторону.

Реальная жизнь в серале была жестокой, девушкам приходилось выживать. И если наложнице удавалось на фоне большой конкуренции добиться внимания султана, то ее ждали привилегии. А иначе - нет.

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Несмотря на это, не все девушки мечтали о ночи с падишахом. Речь идет о шпионке короля Лайоша – Виктории, которая в гареме получила имя Садыка. Именно ее мужа в день их свадьбы и убили Сулейман с Ибрагимом. Самый лучший и светлый момент в жизни молодой женщины был омрачен смертью любимого мужчины.

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Поэтому единственной целью наложницы была - месть. Девушка сумела привлечь к себе внимание и Валиде и падишаха. Только вот в отличие ото всех остальных обитательниц гарема она не грезила о ночи с правителем, как раз наоборот. Садыка боялась хальвета и желала лишь одного – смерти султана.

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