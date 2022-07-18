Названо имя наложницы, которая всегда избегала султана Сулеймана

Про гарем султана Сулеймана сняли сериал «Великолепный век». В нем показано, что судьбы девушек, которые попадали к падишаху, кардинально менялись. Причем далеко не в лучшую сторону.

Реальная жизнь в серале была жестокой, девушкам приходилось выживать. И если наложнице удавалось на фоне большой конкуренции добиться внимания султана, то ее ждали привилегии. А иначе - нет.

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Несмотря на это, не все девушки мечтали о ночи с падишахом. Речь идет о шпионке короля Лайоша – Виктории, которая в гареме получила имя Садыка. Именно ее мужа в день их свадьбы и убили Сулейман с Ибрагимом. Самый лучший и светлый момент в жизни молодой женщины был омрачен смертью любимого мужчины.

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