Названа дата премьеры второго сезона сериала «Подслушано»

На сайте Kion 7 сентября выйдет второй сезон сериала «Подслушано». В главных ролях снялись Александр Новиков («Метод-2», «Домашний арест», «Маленький воин»), Егор Абрамов (Happy End, «Рашн Юг»), Валентина Ляпина («Закрытая школа», «Семейный бюджет»), Никита Патуев («Регби», «Любовь и монстры») и Кристина Корбут («Шестнадцать+», «Все смотрят на тебя»).

На этот раз детективную линию в сериале смешают с мистикой: силы, которые действуют в новом сезоне, нельзя объяснить здравым смыслом. Если в первой части герои только удивлялись, почему взрослые десятилетиями не могут поймать «Падшего» — во втором сезоне они узнают причины этого.