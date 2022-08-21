Назван главный порок султана Сулеймана

После выхода турецкого сериала «Великолепный век» у россиян возрос интерес к истории Османской империи. Многих стало волновать - каким на самом деле был султан Сулейман в реальной жизни.

Историки уверяют, что падишахом он был хорошим, в сериале показали его достоинства. Но главным пороком повелителя была гордыня. При этом, Сулейман понимал свою проблему и старался всячески с ней бороться.

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