Назван человек, который на самом деле помог Хюррем уничтожить Ибрагима

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали не все, что происходило на самом деле в Османской империи тех времен. Хюррем-султан действительно была великой женщиной, однако есть факты, которые киношники переврали.

Например, реальные взаимоотношения Хюррем и Валиде были вовсе не такими, как их показали в сериале. Мать падишаха на самом деле относилась тепло к любимой женщине своего сына.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

А вот с Ибрагимом Хюррем действительно враждовала. Историк Ричард Ноллес писал о том, что именно в войне против Ибрагима Валиде и Хюррем сплотились сильнее всего. Женщины объединили свои силы и любыми путями, используя интриги и ложь, пытались очернить Ибрагима в глазах правителя.

У них это получилось. Султан казнил Ибрагима.

Смотрите также