Настоящий потомок Сулеймана назвал главный ляп «Великолепного века»

Прямой потомок султана Сулеймана Осман Селахаддин Османоглу рассказал, что посмотрел несколько серий популярного турецкого сериала «Великолепный век» - о жизни и судьбе своего великого предка.

Мужчина заявил, что фильм стоит воспринимать как художественный. Потому что киношники не учли одну очень важную деталь.

«Создатели саги были так увлечены показом жизни в гареме падишаха и его отношениями с членами своей семьи, что совсем упустили из виду тот факт, что за 46 лет своего правления Сулейман преодолел практически 48 тысяч километров. Учитывая, что все это расстояние он преодолел верхом на лошади, нетрудно догадаться, что заняло это у него очень много времени», - заявил он турецким журналистам.