Начались съемки фильма «Бывшие. Happy end» с Аксеновой и Шведовым в главных ролях

В Москве стартовали съемки фильма «Бывшие. Happy end». Это уже будет не сериал, а полный метр. К главным ролям вернется полюбившийся поклонникам дуэт Любови Аксеновой и Дениса Шведова.

Яна и Илья пытаются жить нормальной жизнью. Но пока Илья занимается ремонтом в их небольшой квартире, продолжает работать психологом и прилежно ходить на групповую терапию, Яна не выдерживает и срывается.

Как психолог Илья понимает, что построить отношения с бывшей пациенткой невозможно, но как любящий человек не может ее оставить и всеми силами пытается помочь.