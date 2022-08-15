Начались съемки фильма «Бывшие. Happy end» с Аксеновой и Шведовым в главных ролях

В Москве стартовали съемки фильма «Бывшие. Happy end». Это уже будет не сериал, а полный метр. К главным ролям вернется полюбившийся поклонникам дуэт Любови Аксеновой и Дениса Шведова.
Яна и Илья пытаются жить нормальной жизнью. Но пока Илья занимается ремонтом в их небольшой квартире, продолжает работать психологом и прилежно ходить на групповую терапию, Яна не выдерживает и срывается.
Как психолог Илья понимает, что построить отношения с бывшей пациенткой невозможно, но как любящий человек не может ее оставить и всеми силами пытается помочь.
«В моем близком окружении люди с удовольствием раз в год пересматривают наш сериал — ведь в «Бывших» сложилось главное: крепкая история человеческих взаимоотношений, юмор и ракурс повествования. А предстоящий фильм вновь встряхнет героев и зрителей», — рассказала Любовь Аксенова.