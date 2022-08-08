На ТНТ покажут сериал про нефтяного магната под санкциями

На канале ТНТ в августе выйдет сериал «Бедный олигарх», который недавно вышел на платформе Premier. Это история про богатого человека, который попал под санкции и в один день лишился практически всех своих денег.

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Яхта арестована, денег платить прислуге больше нет, счета заблокированы, бизнес в кризисе, и даже воду из бассейна в особняке спустили…