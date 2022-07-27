На какие категории делили девушек в гареме султана

После выхода популярного турецкого сериала «Великолепный век» россияне стали чаще интересоваться историей и традициями Османской империи. Больше всего наших читательниц интересует быт гарема.
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Оказаться в числе наложниц падишаха было большой честью для многих девушек. Однако выжить там было очень непросто.
В серале красавиц делили на две категории: одних отправляли на работы внутри гарема, а других готовили для султана.
Наложницам давали новые имена, обращали в ислам, заставляли учить язык, читать, писать, музицировать, танцевать и услаждать мужчину.