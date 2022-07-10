«Мы не «Игра престолов»: создатель «Очень странных дел» оправдался за отсутствие смертей персонажей

Создатели популярного мистического сериала Netflix «Очень странные дела» прослыли мягкосердечными ребятами. Какая бы жуть не творилась в их шоу, все главные и даже второстепенные герои остаются живы. Не сравнить с «Игрой престолов», где персонаж может быть убит, как только зритель в него влюбился.

Шоураннеров братьев Дафферов часто критикуют за эту доброту. Даже исполнительница главной роли Милли Бобби Браун на одной из премьер отметила, что актерский состав «Очень странных дел» слишком большой и пора его «укоротить».

«Прошлой ночью мы даже не смогли сделать групповое фото, потому что нас было около пятидесяти человек. Я подумала, что нужно начать убивать людей. Братья Дафферы — две чувствительные девицы, которые не хотят никого убивать. Мы должны быть «Игрой престолов». Нам нужно мыслить как в «Игре престолов», - сказала 18-летняя актриса.

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В новом интервью Мэтт Даффер посмеялся над словами Милли и ответил, что сценаристы прорабатывали разные варианты развития сюжета, в том числе и гибель некоторых героев. Возможная смерть персонажей не вдохновила выдумщиков.

«Мы не «Игра престолов». Это Хоукинс, а не Вестерос. Шоу перестает быть «Очень странными делами», если к нему приходится относиться реалистично, верно?» - сказал Мэтт в подкасте Happy Sad Confused.

Напомним, летом 2022 года на Netflix выходит уже четвертый сезон сериала. Пятый станет последним.

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