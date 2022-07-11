«Муж каждый день волнуется, как у нас развивается любовная линия»: как снимается сериал «Доктор Краснов»

В Москве проходят съемки сериала «Доктор Краснов» для канала «Россия». Многосерийный фильм рассказывает о талантливом враче, потерявшем память после серьезной травмы, но не оставившем любимую профессию. В сериале снимаются Игорь Петренко, Ольга Красько, Александр Ратников, Александра Никифорова и другие актеры.

О чем сериал «Доктор Краснов»

Андрей Краснов – успешный врач, заведующий терапевтическим отделением, которого любят и уважают как пациенты, так и коллеги по цеху. Но однажды одаренный доктор получает травму и теряет память. Интересно, что герой помнит только последние десять лет жизни.

Кажется, что теперь многие медицинские знания утрачены, однако Краснов не собирается отказываться от любимого дела. Он намерен устроиться в больницу медбратом и начать все заново.

Андрею Краснову предстоит разобраться и в личной жизни: либо забыв семейные неурядицы, возвратиться к бывшей супруге, либо начать новые отношения с коллегой Дашей.

Параллельно с любовной линией в сериале развивается и детективная история. В одном из эпизодов умирает молодой пациент, причиной гибели которого стали экспериментальные препараты. И доктор Краснов должен понять, почему это произошло. Удастся ли герою вернуть память и распутать гордиев узел ситуаций, кажущихся неразрешимыми?