«Муж каждый день волнуется, как у нас развивается любовная линия»: как снимается сериал «Доктор Краснов»

В Москве проходят съемки сериала «Доктор Краснов» для канала «Россия». Многосерийный фильм рассказывает о талантливом враче, потерявшем память после серьезной травмы, но не оставившем любимую профессию. В сериале снимаются Игорь Петренко, Ольга Красько, Александр Ратников, Александра Никифорова и другие актеры.
О чем сериал «Доктор Краснов»
Андрей Краснов – успешный врач, заведующий терапевтическим отделением, которого любят и уважают как пациенты, так и коллеги по цеху. Но однажды одаренный доктор получает травму и теряет память. Интересно, что герой помнит только последние десять лет жизни.
Кажется, что теперь многие медицинские знания утрачены, однако Краснов не собирается отказываться от любимого дела. Он намерен устроиться в больницу медбратом и начать все заново.
Андрею Краснову предстоит разобраться и в личной жизни: либо забыв семейные неурядицы, возвратиться к бывшей супруге, либо начать новые отношения с коллегой Дашей.
Параллельно с любовной линией в сериале развивается и детективная история. В одном из эпизодов умирает молодой пациент, причиной гибели которого стали экспериментальные препараты. И доктор Краснов должен понять, почему это произошло. Удастся ли герою вернуть память и распутать гордиев узел ситуаций, кажущихся неразрешимыми?
Кадр из сериала «Доктор Краснов». Фото: канал «Россия»
Игорь Петренко: «Интересно за всем наблюдать, во всем разбираться»
По словам Игоря Петренко, каждый день на площадке работают врачи-консультанты. Как говорит актер, это молодые энергичные специалисты разных квалификаций: терапевты, хирурги института им. Склифосовского.
В ходе съемок Игорь Петренко и сам овладел многими необходимыми навыками: выучил терминологию, научился мерить давление с помощью фонендоскопа.
«Я никогда раньше этим не интересовался. Сейчас же интересно за всем наблюдать, смотреть, изучать, во всем разбираться. Пусть мы и неглубоко, а поверхностно изучаем врачебное дело, но тем не менее, это уже какие-то азы. В этом и есть радость нашей профессии», - поясняет Игорь Петренко.
А еще радость для актера – это хорошие партнеры. По словам Игоря Петренко, ему очень повезло с коллегами по съемочной площадке.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «Доктор Краснов». Фото: канал «Россия»
Например, с Александром Ратниковым, который играет антагониста Краснова – профессорского сына, карьериста. В определенный момент он становится заведующим отделением вместо главного героя и делает все возможное, чтобы удержаться на этом хлебном месте. По словам актера, для него это прежде всего история предательства.
Кстати, тетя Александра – заслуженный врач России, отдавшая медицине 37 лет. И как признается артист, фильм для него – это некое посвящение всем докторам.
Ольга Красько: «Я прямо изнемогала»
Ольга Красько играет главного врача Анну Берд. По сюжету сериала она давно замужем за человеком, который спас ее когда-то. Но неожиданно героиня встречается с бывшим мужем, изменившимся настолько, что кажется, это другой человек. Экс-супруг начинает проявлять свои лучшие качества.
«Мой настоящий муж каждый день волнуется, как у нас развивается любовная линия. Но все скучно (Смеется). Однако мне нравится, что в сериале много непрямых ходов. Наши герои как будто вместе, а будто и нет. В общем, все непросто», - поясняет Ольга.
Кадр из сериала «Доктор Краснов». Фото: канал «Россия»
Что касается больших трудностей на площадке, то их пока не было. Однако Ольге все же запомнился один съемочный день.
«Случился момент, когда нас было много в кадре. Готовилось очень много перестановок. Актеры двигались поэтапно, в определенной структуре. И каждый должен был появиться в определенный момент, ни раньше, ни позже, - рассказывает актриса. - И эта махина действий потом вдруг отматывается назад. Такая синхронизация и единство мне очень близки, и, кстати, немного напоминают студенчество, когда вас учат чувствовать друг друга в кадре.
Также Ольге запомнился день, когда ей практически всю смену пришлось провести в кровати. К тому же тогда было очень жарко.
«Я прямо изнемогала. А вообще, у меня есть комнатка, где я спасаюсь от жары. И чтобы защититься от зноя, пью много воды», - поясняет актриса.
Ольга надеется, что сериал будет душевным, и в нем найдется место и юмору. Ведь врачи – это как раз те люди, которые умудряются шутить при любых, даже самых тяжелых обстоятельствах.
По словам Александра Ратникова, в сериале есть все составляющие зрительского интереса: любовь, предательство, верность профессии и друг другу.
«Все рождается на монтажном столе. У нас есть все данные, чтобы это было необычно, интересно и держало внимание зрителя», - поясняет Игорь Петренко.