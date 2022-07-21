Москва против Челябинска: стартовали съемки нового сериала ТНТ «Телохранители»

По сюжету три боксера из Челябинска перед вылетом на чемпионат мира решают подзаработать на московском турнире по боям без правил. Узнав о нарушении спортивного режима, главный тренер исключает их из сборной. Потерпев фиаско, спортсмены ввязываются в конфликт в ресторане с охраной некого влиятельно адвоката. Парни с легкостью раскидывают секьюрити, но оказываются задержанными полицией. И тогда упомянутый юрист предлагает спасти их от тюрьмы в обмен на то, что боксеры станут его новыми телохранителями.

И вот у героев сериала начинается новая жизнь. Вот только каждое дело их босса очень резонансное. Его охрана должна не просто наводить страх в строгих костюмах, но участвовать в погонях, перестрелках, «терках» с конкурентами, а еще помогать шефу заботиться о его шаловливом отце и своенравной дочери.

«Эта история актуальна, потому что наши герои — из народа. Они молоды, жизнерадостны и никогда не унывают. Но основных «героев» в сериале два: это Москва и Челябинск. И они постоянно сталкиваются. На стороне Москвы — адвокат и его семья, а на стороне Челябинска — три самоуверенных боксера», — говорит креативный продюсер проекта Алексей Иванов.

Создатели сериала отмечают, что «Телохранители» получатся историей о мужской дружбе, а также о любви и умении прощать.