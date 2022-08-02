Мелодрама со взрывами, драками и погонями: стартовали съемки сериала «Затаив дыхание»

В поселке под Минском стартовали съемки сериала «Затаив дыхание», который будет показан на Первом канале. Это мелодрама о том, как тени прошлого могут в одночасье изменить, казалось бы, идеальную жизнь.
По сюжету, главная героиня счастлива и любима. Единственная проблема – это операция, которая необходима ее матери, но деньги семья почти собрала. Но из-за своих секретов женщина живет в постоянной тревоге за родных, будто ее счастье может рассыпаться в один момент. И однажды потаенные страхи начинают сбываться.
«Это нестандартное произведение, неклассическая мелодрама – основной сюжет строится на материнской любви. По сюжету наша главная героиня скрывается от преследующих ее теней прошлого, живет буквально затаив дыхание, каждую минуту опасаясь, что ее найдут. Элементы зрелищности, безусловно, тоже присутствуют, у нас много каскадерских сцен, есть пиротехнические трюки, все очень масштабно: пожары, взрывы, погони, драки», - говорит режиссер проекта Руслан Паушу.
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Главную роль в картине играет Александра Никифорова. Ей пришлось пройти довольно суровый кастинг. Также в съемках задействованы Вероника Пляшкевич, Александр Пашков, Елизавета Дмитриева, Ирина Полянская и другие актеры.