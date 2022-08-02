Мелодрама со взрывами, драками и погонями: стартовали съемки сериала «Затаив дыхание»

В поселке под Минском стартовали съемки сериала «Затаив дыхание», который будет показан на Первом канале. Это мелодрама о том, как тени прошлого могут в одночасье изменить, казалось бы, идеальную жизнь.

По сюжету, главная героиня счастлива и любима. Единственная проблема – это операция, которая необходима ее матери, но деньги семья почти собрала. Но из-за своих секретов женщина живет в постоянной тревоге за родных, будто ее счастье может рассыпаться в один момент. И однажды потаенные страхи начинают сбываться.