Люди в форме, ночь днем и собака Анны Ковальчук: как снимают 22-й сезон «Тайн следствия»

Предобеденное время, перед съемочным павильоном подозрительно много людей в погонах, одна девушка в полицейской форме выгуливает собачку, которая принадлежит не кому-нибудь, а самой Анне Ковальчук.
Собачку Анны Ковальчук по кличке Буся выгуливают на съемках сериала «Тайны следствия». Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
Итак, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге продолжаются съемки очередного, уже 22-го сезона сериала «Тайны следствия» с несравненной Ковальчук в роли следователя Марии Швецовой. Новые серии снимаются в том же павильоне, что и много лет назад, только к каждому сезону декорации перестраиваются, кабинеты меняют местами и добавляют какие-то новые штрихи в повествование.
На съемках сериала «Тайны следствия». Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
Режиссером этого сезона, как и предыдущего, стал Максим Демченко.
«Когда меня пригласили в сериал, я понял, что уже XXI век на дворе, надо, чтоб проект выглядел более современно, более мобильно», - говорит режиссер. - В прошлом сезоне сделали революцию – у нас появился живой звук.
Это было достаточно непросто, потому что все привыкли уже к озвучке. А это вообще другой характер работы: все должно быть идеально тихо, актеры должны говорить очень четко и доходчиво. Результат в итоге получается более живой, более настоящий.
Еще из нового - появились известные актеры в ролях второго плана. Это Вадим Андреев, Наталья Щукина, Александр Носик, Лариса Домаскина… Эти артисты своим приходом в кадр, своим профессионализмом и узнаваемостью украсили сериал».
На съемках сериала «Тайны следствия». Фото: телеканал «Россия»
Не устали ли за 22 года, спрашиваю. Все-таки первый сезон вышел аж в 2000-м году, большой срок для телевизионного проекта!
«Не все члены группы участвуют все 22 года. А те, кто снимаются, не устали, им это интересно, они двигаются вперед, пытаются в современных ритмах найти то, что созвучно им. Судя по тому, что рейтинг прошлого сезона был очень высокий, то любовь зрителя налицо.
Главное отличие сериала - уникальный актерский состав, артисты настолько друг друга чувствуют, им так друг с другом хорошо – этого не сыграть. Они настоящие друзья и в жизни, и на телеэкране. И это передается зрителям», - отвечает Демченко.
Вообще, усталости не чувствуется ни у кого из съемочной группы. Художник по костюмам Ирина Устина признается, что всегда с радостью получает вызывной (так на съемках кино называется документ, по которому все приходят на съемочную площадку и участвуют в процессе – Прим. ред.) и придумывает образы для героев.
Костюмерная сериала «Тайны следствия». Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
«Актеры высказывают свои пожелания, я озвучиваю свои задумки, так рождается образ. У каждого героя есть своя сюжетная линия, которая влияет и на костюм. Если, например, в прошлом сезоне Колонкова (Ольга Павловец) была женщиной, которая только-только вышла из декрета, и она мечется между работой и ребенком, то она ходила в довольно широких брюках и рубашках. А в этом сезоне становится более женственной, у нее развивается своя линия, и костюм меняется.
А вот Мария Сергеевна (Анна Ковальчук) в прошлом сезоне была барышней свободной, могла себе позволить даже декольте, а теперь у нее многое меняется (сценаристы держат интригу и не признаются, кого захочет вернуть Швецова - бывшего мужа Дмитрия Луганского или майора Олега Платонова – Прим. ред.) и она становится более строгой по костюмам», - рассказывает Устина, показывая костюмерную.
Большая часть костюмов в сериале - форма представителей закона. Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
Конечно, большую часть костюмов составляет форма сотрудников полиции и Следственного комитета. В детективном сериале без этого не обойдешься.
«В этом сезоне большой акцент сделали на сценарные ходы. Помимо лирических линий персонажей, их перипетий и проблем, не забыли и о детективной составляющей. У нас два сценариста, они стараются создать новые ходы, в прошлом году удалось выйти на очень интересный уровень детектива. Зрители оценили именно эту линию. Будем стараться, чтобы и новые серии заинтриговали публику», - добавляет режиссер Максим Демченко.
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На съемках сериала «Тайны следствия». Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
Пока мы разговаривали с режиссером и художником по костюмам, в съемочном павильоне стемнело. На самом деле сейчас не позже 2 часов дня, но по плану - съемка позднего заседания в кабинете начальника, поэтому задраили окна, включили специальный свет – и полное ощущение, что на улице уже часов 10 вечера.
На съемках сериала «Тайны следствия». Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
Звучит команда «Мотор!», хлопает кинохлопушка, все замолкают. Уверенной походкой в кабинет начальника Следственного комитета Ковина (Вячеслав Захаров) заходит Швецова, там ее уже ждет коллега Колонкова. Оказывается, СМИ прознали, что смерть знаменитого блогера может быть убийством и хочет подробностей. А наши герои пока хотят прикрыть все несчастным случаем.
Сцена заканчивается, пока готовится новая, успеваю немного поговорить с главной героиней этого проекта – Анной Ковальчук.
Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия». Фото: телеканал «Россия»
«Это моя любимая работа, как она может надоесть? – со смехом спрашивает Анна. - Дружу со многими актерами, со многими – еще с театра. Вот, например, Саша Новиков (следователь Курочкин – Прим. ред.) – мой большой друг. Когда не вижу его в графике съемок, прямо расстраиваюсь».
Играть 22 года следователя – это же, наверное, и преступления раскрывать научишься.
На съемках сериала «Тайны следствия». Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
«Ну, преступления я не раскрываю, на это не училась, но логику преступников, кажется, поняла. Иногда могу консультировать», - парирует Ковальчук.
Кстати, в новом сезоне мы увидим дочь актрисы Злату, которую она родила во время съемок первого сезона «Тайн следствия». Как и сериалу, девушке уже исполнилось 22 года, в артисты она не пошла, а выбрала направление киногероини своей мамы – юридическое.
Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия». Фото: телеканал «Россия»
«У Златы все хорошо, она недавно получила диплом юриста. Для нас, родителей, это очень радостно. Я очень горжусь своей дочерью», - призналась Анна.
Она убегает готовиться к новой сцене, повторять текст. А мы пока можем поговорить с экранной коллегой Анны, а в жизни ее подругой Ольгой Павловец.
Ольга Павловец и Алексей Комашко в сериале «Тайны следствия». Фото: телеканал «Россия»
«Тайны следствия» – это для меня самый комфортный сериал, мы работаем много лет, все друг друга знаем. И для меня это очень хорошо. Уходит лишнее, когда артисту приходится привыкать к новым обстоятельствам, людям.
Не очень люблю двух- или четырехсерийные проекты, которые снимаются за месяц. Только-только привыкнешь к группе, к своему персонажу, а уже все закончилось. А здесь есть возможность развиваться», - делится Павловец.
Съемочная группа сериала «Тайны следствия». Фото: телеканал «Россия»
Ольга тоже не хочет раскрывать перипетии сюжета нового сезона, но обещает, что зрителей ждет сюрприз, связанный с ее Колонковой. А зрительницы смогу отметить некоторые изменения в образе героини.
На съемках сериала «Тайны следствия». Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
«Я сама очень люблю вязать, и у нас с художником по костюмам появилась задумка – может, моя героиня покажется в чем-то связанном вручную. Тем более, сейчас это модно!», - добавляет Ольга.
В таком вагончике кормят актеров и других членов команды сериала «Тайны следствия». Фото: Екатерина Иноземцева/ Teleprogramma.pro
Наше время на площадке подходит к концу, актеры и другие члены группы отправляются к специальному вагончику за обедом, а мы прощаемся. Очень интересно, кто же стоит за убийством блогера (по сюжету), но для этого надо будет посмотреть новые серии «Тайн следствия». Ждем премьеру 22-го сезона сериала на телеканале «Россия».