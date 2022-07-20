Люди в форме, ночь днем и собака Анны Ковальчук: как снимают 22-й сезон «Тайн следствия»

Звучит команда «Мотор!», хлопает кинохлопушка, все замолкают. Уверенной походкой в кабинет начальника Следственного комитета Ковина (Вячеслав Захаров) заходит Швецова, там ее уже ждет коллега Колонкова. Оказывается, СМИ прознали, что смерть знаменитого блогера может быть убийством и хочет подробностей. А наши герои пока хотят прикрыть все несчастным случаем.

Сцена заканчивается, пока готовится новая, успеваю немного поговорить с главной героиней этого проекта – Анной Ковальчук.