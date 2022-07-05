«Любовь преодолеет все»: стартовали съемки нового российского сериала

В Нижнем Новгороде начались съемки сериала «Любовь преодолеет все», который затем будет показан на канале «Россия». В главных ролях: Елена Аросьева, Александр Константинов, Олег Алмазов, Федор Шувалов и другие актеры.

Сценарий картины представляет собой целую смесь сюжетных коллизий. Главная героиня давно отвыкла от мужского внимания, но тут в ее жизни появляются сразу двое мужчин: знаменитый врач и обходительный сосед-участковый. Кроме того, она решается взять под опеку двоих детей. Одновременно ее взрослый сын попадает в неприятности и уходит в армию, а его девушку преследует сын местного криминального авторитета. И как вишенка на торте среди всех этих проблем красуется страшная тайна, которую женщина хранит много лет.

«Картины, действия которых разворачиваются на стыке семейных тайн и интриг и чиновного, даже околокриминального мира, способны продемонстрировать зрителю великое множество неподдельных человеческих эмоций. Очень важно передать все оттенки переживаний, внутренней борьбы героев, показать их многогранность. В сериале «Любовь преодолеет все» собрался замечательный каст — профессионалы своего дела, которые, я уверен, справятся с этой задачей», — говорит продюсер проекта Теймур Джафаров.

Съемки ведет киностудия Team Films. Премьера сериала «Любовь преодолеет все» состоится в эфире канала «Россия».

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