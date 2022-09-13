Любовь и волейбол: на канале «Россия» стартует спортивная мелодрама «Чайки»

Любопытный факт: актрисы, сыгравшие спортсменок команды «Чайка», — Равшана Куркова, Александра Богданова, Иева Андреевайте, Марина Гончарова, Юлия Макарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева, Елизавета Кафиева — начали тренировки за два месяца до съемок и продолжали тренироваться в течение всего съемочного периода. Главными консультантами и тренерами актерской сборной стали Анна Белова из команды «Северянка» и ее супруг Даниил Белов, основатель и тренер волейбольной школы Belovevolley.

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