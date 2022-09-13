Любовь и волейбол: на канале «Россия» стартует спортивная мелодрама «Чайки»

19 сентября на канале «Россия» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Чайки». Главные роли в сериале исполняют Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Александра Богданова, Юрий Чурсин, Илья Любимов, Юлия Мельникова и Николай Добрынин.
По сюжету «Чайка» — это женская волейбольная команда из Калининграда, которую в силу обстоятельств вынужден возглавить грубый тренер со сложным характером. Наставник нацелен сделать своих подопечных чемпионами страны, но ему придется столкнуться с непростым характером «чаек». У каждой из них — железная воля к победе, но есть и сложности в личной жизни. На трудном пути к чемпионству амбициозному тренеру придется решать не только спортивные задачи, но и всерьез заняться проблемами спортсменок.
«Наша картина сочетает разные жанры, в ней больше всего мелодрамы, но есть и детектив, и драма, и много юмора… Основную натуру мы снимали на берегу Балтийского моря, и очень старались изобразительно передать атмосферу Балтики — в сериале много красивых видов, морских пейзажей», — говорит режиссер Антон Сиверс.
«В последние дни мы снимали самые массовые и динамичные сцены игр на чемпионате России, финал Суперлиги по волейболу. И испытали настоящий адреналин, напряжение и командный дух. Это было мощно! Иногда были сложные съемки, но у нас была профессиональная команда», — поделился актер Михаил Пореченков.
«При подготовке к съемкам и на съемочной площадке с нами все время работала действующий чемпион России по волейболу. Признаюсь, для меня это был первый опыт, до этого в волейбол я не играла. Задача передо мной стояла совсем непростая, захватывающая, но сложности и вызовы в работе меня всегда только подстегивают», — отмечает актриса Равшана Куркова.
Любопытный факт: актрисы, сыгравшие спортсменок команды «Чайка», — Равшана Куркова, Александра Богданова, Иева Андреевайте, Марина Гончарова, Юлия Макарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева, Елизавета Кафиева — начали тренировки за два месяца до съемок и продолжали тренироваться в течение всего съемочного периода. Главными консультантами и тренерами актерской сборной стали Анна Белова из команды «Северянка» и ее супруг Даниил Белов, основатель и тренер волейбольной школы Belovevolley.
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Смотрите многосерийную мелодраму «Чайка» с 19 сентября в 21:20 на канале «Россия».