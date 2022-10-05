«Лиза Ищенко — наша Зендея»: Start выпустит пронзительный сериал «Алиса не может ждать»

«Лиза Ищенко — наша Зендея», «воздушное погружение в самые темные уголки девочки-подростка», «гипнотическое обаяние», «тактильное, царапающее, согревающее кино» — такие отзывы оставили кинокритики, посмотревшие первые два эпизода сериала «Алиса не может ждать» на фестивале «Новый сезон» в Сочи.

Создатели проекта воодушевились этим успехом и решили выпустить новый оригинальный сериал онлайн-кинотеатра Start на неделю раньше, чем планировали. Первые эпизоды будут доступны пользователям 20 октября.

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«Алиса не может ждать» — это история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Главная героя, сыгранная Лизой Ищенко, - трудный подросток, мать которой постоянно вызывается учителями в школу. Что же не так с Алисой? А ведь девочка узнала страшную тайну, которую от нее скрывали много лет: она скоро ослепнет.

Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает героиня. Она стремится резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро ее подростковые иллюзии разобьются о суровую реальность.