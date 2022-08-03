Лиза Арзамасова вернется в новых сериях проекта «Анна и тайны прошлого»

Осенью 2022 года канал «ТВ Центр» покажет новые части проекта «Анна и тайны прошлого» - спин-оффа популярного сериала «Анна-детективъ». В главной роли все та же Лиза Арзамасова.

Съемки прошли в Подмосковье. В результате зрителям покажут две новые истории - «Анна и тайна ночи» и «Анна и тайна теней». Героиню ждут новые расследования загадочных убийств в маленьком городке Затонске, в которых ей поможет ее мистический дар.