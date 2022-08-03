Личные подробности из жизни актера, сыгравшего Селима в «Великолепном веке»

Турецкий актер Озтюрк Энгин стал известным на весь мир после того, как сыграл шехзаде Селима в сериале «Великолепный век». Свое прохождение в кастинге артист называет подарком судьбы.

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Однако с детства он даже и не думал об актерской профессии — мечтал стать пилотом, как и его отец. Он даже поступил учиться в профессиональную среднюю турецкую школу военно-воздушных сил, но вскоре отчислился.