Личные подробности из жизни актера, сыгравшего Селима в «Великолепном веке»

Оказывается, он вообще не мечтал быть актером.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Турецкий актер Озтюрк Энгин стал известным на весь мир после того, как сыграл шехзаде Селима в сериале «Великолепный век». Свое прохождение в кастинге артист называет подарком судьбы.

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Однако с детства он даже и не думал об актерской профессии — мечтал стать пилотом, как и его отец. Он даже поступил учиться в профессиональную среднюю турецкую школу военно-воздушных сил, но вскоре отчислился.

Сейчас Озтюрк мечтает сыграть психически неуравновешенного человека. В своих многочисленных интервью он не раз признавался в этом желании. Но пока такой возможности ему не подвернулось.

Также актер профессионально играет в волейбол, а еще Энгин увлекается боксом, кроссфитом и борьбой.

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