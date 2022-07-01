Кристина Орбакайте «плавно перешла» из третьего сезона «Теста на беременность» в четвертый

Отметим, что съемки четвертого сезона медицинской мелодрамы стартовали 28 июня. Режиссером новых серий назначен Николай Хомерики.

«Это будет не только драматическая история о женских судьбах, но и захватывающее погружение в медицинскую тематику: все мы уделяем большое внимание работе над деталями, создавая масштабную картину о деятельности перинатального центра. Наша цель — показать философскую картину, выносящую на суд зрителей вопросы жизни и смерти, профессионального и личного, сочетания карьеры и личной жизни», — говорит постановщик.

Вместе с Кристиной Орбакайте в картине снимаются Светлана Иванова, Евгений Пронин, Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Андрей Ургант и другие.

«В новом сезоне Наташа Бахметьева (Светлана Иванова) продолжает работать в перинатальном центре, однако впереди много трудностей как на работе, так и в личной жизни. Нина Артамонова (Кристина Орбакайте) удивит поклонников сериала, представ в новом сезоне в другом образе. Ей предстоит начать новую страницу своей жизни и после некоторых событий вернуться в знакомую клинику», — отмечает продюсер проекта Наталья Лазарева.

Кстати, вот что сама Орбакайте рассказала об изменениях в своей героине.

Премьера четвертого сезона состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

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