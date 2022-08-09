«Красивая плеяда новых звезд»: Сергей Жуков вернет продюсера Евгенича на экраны во втором сезоне своего сериала

Певец Сергей Жуков запустил съемки второго сезона своего сериала «Евгенич». Напомним, это музыкальная комедия о гениальном продюсере из 90-х, который неожиданно вернулся в шоу-бизнес в наши дни.

Жуков сам придумал и сыграл главного героя, а роль его заклятого друга и конкурента исполнил Иван Охлобыстин. В каждой серии первого сезона появлялись звезды шоу-бизнеса, которым Евгенич писал хиты: Ольга Бузова, Лолита, Дима Билан, Игорь Акинфеев и другие. Песни, созданные для сериала, вошли в альбом «Евгенич», который сейчас доступен на музыкальных платформах.

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В новом сезоне бесстрашный продюсер откроет собственную звукозаписывающую компанию «Евгенич Мьюзик» и начнет активную подготовку хитов для выступлений звезд на «Нашевидении». Но его враги и завистники не дадут маэстро спокойно творить новую музыкальную историю России.

«Мы счастливы, что «Евгенич» возвращается на большие экраны! Вас ждет много приключений, ведь мы постарались придумать для вас больше интересных и необычных ходов. Евгенич, наконец, покинет студию и будет много путешествовать, — говорит Сергей Жуков. — Во втором сезоне снимется огромная красивая плеяда новых звезд. Не обойдется и без участия людей из сферы культуры, искусства, спорта. Но, конечно, с нами останутся замечательный Иван Охлобыстин и Владимир Сычев».

Имена новых звезд второго сезона пока держатся в тайне, но среди них точно будет певец Шура — артист предстанет в образе рыбака.