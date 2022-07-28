Коронавирус во второй раз остановил съемки «Ведьмака»

Даже в 2022 году коронавирус продолжает срывать съемки кино.

27 июля появилась новость о том, что Netflix приостановил производство третьего сезона фэнтези-сериала «Ведьмак» из-за CoViD-19.

«Мы приступим к работе, как только это будет безопасно», - цитирует сообщение студии издание The Hollywood Reporter.

За несколько дней до этого по Сети поползли слухи, что исполнитель главной роли Генри Кавилл заразился коронавирусом. Но представитель актера не стал комментировать эту информацию.

Здесь поклонники вселенной «Ведьмака» должны вспомнить, что Геральт из Ривии, по книге, имеет иммунитет ко всем болезням. Самое время пошутить, что создатели сериала снова отошли от канона. Но раз даже президент США заразился «ковидом», то что уж говорить о простом охотнике на чудовищ.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»