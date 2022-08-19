Кинослух: сериал по «Гарри Поттеру» сочиняют уже несколько месяцев

Хотите больше фильмов по вселенной «Гарри Поттера»? Есть наметки.
В киномире ходят назойливые слухи о том, что компания Warner Bros. после того, как у нее сменился руководитель, заключила соглашение с писательницей Джоан Роулинг о новом проекте с волшебниками. Якобы сценаристы уже несколько месяцев работают над сюжетом сериала, который станет спин-оффом поттерианы и выйдет на HBO.
«Люди, работающие на HBO, говорят о спин-оффе «Поттера» как о факте», — говорит обозреватель издания Daily Mail Элисон Бошофф.
А тем временем слухи пошли дальше и анонсируют целую новую кинофраншизу. Ведь «Фантастические твари» уже «сдулись», не оправдав ожиданий публики.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако официально студия ничего не подтверждает. И даже агрессивно опровергает инсайдерскую информацию. Но глупо было бы не воспользоваться имеющейся в наличии интеллектуальной собственностью, уже заработавшей миллиарды долларов. А Гарри Поттер еще долго может кормить своих правообладателей. Не зря же он в школе волшебства учился.