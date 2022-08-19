Кинослух: сериал по «Гарри Поттеру» сочиняют уже несколько месяцев

Хотите больше фильмов по вселенной «Гарри Поттера»? Есть наметки.

В киномире ходят назойливые слухи о том, что компания Warner Bros. после того, как у нее сменился руководитель, заключила соглашение с писательницей Джоан Роулинг о новом проекте с волшебниками. Якобы сценаристы уже несколько месяцев работают над сюжетом сериала, который станет спин-оффом поттерианы и выйдет на HBO.

«Люди, работающие на HBO, говорят о спин-оффе «Поттера» как о факте», — говорит обозреватель издания Daily Mail Элисон Бошофф.

А тем временем слухи пошли дальше и анонсируют целую новую кинофраншизу. Ведь «Фантастические твари» уже «сдулись», не оправдав ожиданий публики.