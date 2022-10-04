Хоум-видео во спасение: ТНТ покажет комедийно-драматический сериал «Неличная жизнь»

На канале ТНТ 17 октября выйдет остроумное драмеди «Неличная жизнь» с Алексеем Серебряковым, Максимом Лагашкиным и Еленой Лядовой в главных ролях.

Это будет бодрая полукриминальная история об обычной провинциальной семья, у которой неожиданно оказывается огромный долг перед местным боссом мафии. За месяц им надо достать 50 миллионов рублей за месяц. Здесь даже шутки про продажу почки неактуальны. И тут героям в голову приходит гениальная идея: снимать ролики для порносайта, который обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео. Но чтобы попасть в топ, придется проявить изобретательность.

Новая картина от создателей «Жуков» затрагивает и обширную тему классового неравенства, и вечные семейные проблемы. Персонажам предстоит проверить на прочность свои родственные связи в самых адских обстоятельствах, когда права на ошибку уже не осталось.

В актерский состав также вошли Антон Филипенко, Любовь Толкалина и Таисия Вилкова.

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Смотрите «Неличную жизнь» – с 17 октября в 21:00 на канале ТНТ.