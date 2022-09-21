Хатидже объяснила, почему у Ибрагима «поехала крыша»

Турецкая актриса Сельма Эргеч, сыгравшая султаншу Хатидже в «Великолепном веке», объяснила, почему персонаж Ибрагим-паша так трагично закончил свою жизнь.

«Часто так бывает, что люди, достигшие большой власти, начинают использовать ее не в лучших целях. У Ибрагима поэтому поехала крыша. А дальше — падение. Оно случается именно из-за этого», — заявила актриса в документальном фильме «Создание легенды».

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Напомним, Ибрагим был лучшим другом султана Сулеймана. Но в один момент им завладела гордыня. Визирь назвал себя падишахом и приказал всем подчиниться. Повелитель приказал его казнить.