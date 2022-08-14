Халит Эргенч раскрыл главный секрет «Великолепного века»

Актер сделал неожиданное признание.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Популярный турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке», признался, что полтора года ждал съемки в проекте.

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«Я отказывался от всего, я верил в успех сериала. Для работы в историческом проекте я перечитал много книг, брал уроки боя, учился езде на лошади. «Великолепный век» - это самая важная работа в моей жизни.

У нас все получилось, потому что мы верили в проект, когда многие считали его невозможным», - заявил актер в фильме «Создание легенды».

Халит Эргенч подчеркнул, что нисколько не раздумывал, когда ему предложили эту работу.

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