Кем была Хюррем-султан на самом деле - русской или украинкой

Хюррем из «Великолепного века» была самой влиятельной женщиной в истории Османской империи, которая изменила некоторые законы. Историки много лет спорили - какой национальности на самом деле была рыжеволосая бестия.

Сначала говорили, что она родственница короля Польши, ее также называли английской шпионкой. Одна из версий также гласит, что Хюррем была дочерью православного священника. Но это всего лишь версия, не имеющая никакого подтверждения.

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На самом деле Роксолана не кто иная как, Анастасия Лисовская – дочь священника с Украины. И об этом свидетельствует тот факт, что в 2019 году по требованию Украинского посольства на табличку рядом с усыпальницей Хюррем были внесены определенные изменения.

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